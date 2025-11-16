दिल्ली धमाके के बाद हरियाना की मस्जिदें जांच के घेरे में 

दिल्ली ब्लास्ट के बाद हरियाणा की मस्जिदों की जांच की जा रही है जबकि इमामों से भी सवाल हो रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट के बाद हरियाणा में मस्जिदों में जाकर पुलिस पूछताछ कर रही है। कई मस्जिदों के इमाम ने इस बारे में जानकारी दी है कि पुलिस ने उनसे आकर पूछा कि क्या यहां कई दूसरे राज्य का शख्स आकर ठहरा था।

दिल्ली बम ब्लास्ट के बाद फरीदाबाद और पलवल की पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। इसी सिलसिले में कई मस्जिदों के इमामों से भी पूछताछ की गई है। पलौल के मौलाना मुबारक अली ने बताया कि इस ऑपरेशन के तहत कई मस्जिदों के इमामों से भी पूछताछ की गई है।

एसपी पलौल वरुण सिंगला ने जिले के सभी थाना प्रबंधकों और चौकी प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में कड़ी निगरानी रखने, संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखने, सार्वजनिक स्थानों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, बाजारों, धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा कड़ी करने और समय-समय पर जांच करने के निर्देश दिए हैं।