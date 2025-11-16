दिल्ली धमाके के बाद निशाने पर तब्लीगी जमात और मस्जिद के इमाम, पुलिस का नया फरमान

केंद्रीय राजधानी दिल्ली में बीते 10 नवंबर को हुए कार बम धमाके के बाद उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। आगरा पुलिस ने मिश्रित आबादी वाले इलाकों में निगरानी और चौकसी बढ़ा दी है।

हाल ही में योगी सरकार ने तबलीगी जमात पर निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। इस आदेश और बम धमाके की घटना के मद्देनजर पुलिस ने शहर के इमामों को निर्देश दिया है कि मस्जिदों में ठहरने आने वाली किसी भी जमात के सदस्यों की जानकारी संबंधित थाने को दी जाए। साथ ही जमात के सदस्यों और कश्मीर से शॉल व अन्य सामान बेचने आने वालों को अपने-अपने जिलों से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लाना अनिवार्य बताया गया है।

हर साल बड़ी संख्या में जमात के लोग आगरा आते हैं। वह केंद्र में ठहरने के बाद शहर की कई मस्जिदों में रहते हैं, इसी तरह कश्मीर से भी बड़ी संख्या में नौजवान नवंबर से जनवरी तक शॉल और गर्म कपड़े बेचने के लिए आगरा पहुंचते हैं। दिल्ली धमाकों के बाद पूरे देश में अलर्ट जारी कर दिया गया है।

प्रशासन जमात के सदस्यों से कहा है कि वे अपने जिलों से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेकर आएं. कश्मीरी व्यापारियों और जमात के लोगों को घर किराए पर देने वालों से भी कहा गया है कि वे पुलिस को इसकी सूचना दें।