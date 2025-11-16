ट्रम्प आर्थिक क्षेत्र” का डटकर मुकाबला करेगा जन प्रतिरोध

लेबनानी संसद के एक सदस्य ने ज़ायोनी शासन द्वारा दक्षिण लेबनान पर थोपे जाने वाले तथाकथित “ट्रम्प आर्थिक क्षेत्र” योजना का कड़ा विरोध व्यक्त किया है और कहा है कि प्रतिरोध इस परियोजना का पूरी शक्ति के साथ सामना करेगा।

अहलेबैत (अ) समाचार एजेंसी के अनुसार, लेबनानी सांसद ने जोर देकर कहा कि तथाकथित “ट्रम्प आर्थिक क्षेत्र” परियोजना, जिसे इस्राईल दक्षिण लेबनान में लागू करना चाहता है, प्रतिरोध द्वारा पूरी तरह अस्वीकार की जाती है, और सभी लेबनानी नागरिकों को देश की संप्रभुता और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए इसका मुकाबला करना चाहिए।

हुसैन अल-हाज हसन ने अल-स्वैदिया–शअत में स्थित इमाम सज्जाद (अ) परिसर में आयोजित एक यादगार प्रोग्राम में कहा कि अमेरिका और इस्राईल दक्षिण लेबनान में एक तथाकथित आर्थिक और निर्जन क्षेत्र की बात कर रहे हैं, जिसे उन्होंने ‘ट्रम्प आर्थिक क्षेत्र’ नाम दिया है। प्रतिरोध इस परियोजना को पूरी शक्ति से खारिज करता है, और सभी लेबनान वासी उकसावों की परवाह किए बिना एक स्वतंत्र, संप्रभु और स्वतंत्र मातृभूमि की रक्षा के लिए इसका सामना करेंगे।

उन्होंने कहा कि इस्राईल का दबाव, अमेरिका की पाबंदियाँ और आंतरिक उकसावे केवल उन लेबनानी नागरिकों की दृढ़ता को और बढ़ाएँगे जो अपने देश की स्वतंत्रता और संप्रभुता पर कायम हैं।

