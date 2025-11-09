आतंकी सरग़ना जौलानी के लिए अमेरिका ने बाँहें फैलाई 

सीरिया के अंतरिम शासक और आतंकी समूह हैयते तहरीरे शाम के सरग़ना जौलानी को अमेरिका ने पहले आतंकवाद की ब्लैक लिस्ट से निकाला इसके बाद अब शनिवार को जौलानी एक ऐतिहासिक आधिकारिक दौरे पर अमेरिका पहुंच रहा है। उसकी यात्रा की जानकारी सीरिया की सरकारी समाचार एजेंसी ने दी। जौलानी सोमवार को व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प से मुलाकात करेगा। यह सीरियाई राष्ट्रपति की 1946 में देश की स्वतंत्रता के बाद पहली ऐसी आधिकारिक अमेरिका यात्रा है।

कार्यवाहक नेता ने मई में अमेरिकी राष्ट्रपति के क्षेत्रीय दौरे के दौरान रियाज़ में ट्रम्प से पहली बार मुलाकात की थी। सीरिया के लिए अमेरिकी दूत टॉम बैरक ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि उम्मीद है जौलानी अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल होने के समझौते पर हस्ताक्षर करेगा, जो इस्लामिक स्टेट (आईएस) के खिलाफ लड़ रहा है।