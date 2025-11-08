कनाडा प्रीमियर टेक ने ज़ायोनी टीम से रिश्ता तोड़ा  

कनाडाई कंपनी प्रीमियर टेक ने इस्राईल की साइक्लिंग टीम से रिश्ता तोड़ने की घोषणा की है। प्रीमियर टेक ज़ायोनी टीम की मुख्य स्पॉन्सर थी। प्रीमियर टेक ने घोषणा की है कि वह इस टीम के साथ अपना अनुबंध तुरंत समाप्त कर रही है। यह फ़ैसला सीज़न ख़त्म होने से पहले ही लिया गया है, हालांकि ज़ायोनी टीम ने 2026 में अपने नाम से इस्राईल शब्द हटाने पर सहमति जताई थी।

कंपनी ने अपने बयान में कहा कि कई दौर की बातचीत और परिस्थितियों की समीक्षा के बाद यह तय किया गया कि अब यह साझेदारी जारी रखना संभव नहीं है, क्योंकि इसके मूल उद्देश्य अब प्रभावित हो चुके हैं।

प्रीमियर टेक ने पहले सितंबर 2024 में उम्मीद जताई थी कि टीम अपनी पहचान को बदलकर इस्राईल नाम से अलग होगी। अक्टूबर में, स्पेन की “Vuelta” प्रतियोगिता के दौरान फ़िलिस्तीनी समर्थक प्रदर्शनों के दबाव में टीम ने अगले सीज़न में नाम बदलने का वादा किया था।

इसके बावजूद जनदबाव और विरोध प्रदर्शन जारी रहे। हाल ही में कनाडाई साइकिलिस्ट डेरेक जी ने भी प्रतियोगिता शुरू होने से कुछ दिन पहले टीम छोड़ दी और व्यक्तिगत चिंताओं का हवाला दिया।

पिछले कुछ महीनों में इजराइल प्रीमियर टेक टीम फ़िलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनों का केंद्र बनी रही, क्योंकि इसका सीधा संबंध ग़ज़्ज़ा युद्ध के दौरान इस्राईल सरकार से जोड़ा गया। इन विरोधों के चलते कई प्रतियोगिताएं प्रभावित हुईं — जैसे मैड्रिड में एक चरण को रद्द करना और एक अन्य दौड़ में विरोध बैनर दिखने के बाद टीम के 8 में से 4 साइकिलिस्टों का रेस से बाहर होना।

प्रीमियर टेक का यह निर्णय ग़ज़्ज़ा युद्ध के अंतरराष्ट्रीय खेल ब्रांडों पर पड़ने वाले प्रभावों से जुड़ा एक बड़ा व्यावसायिक और खेल संदेश माना जा रहा है।

