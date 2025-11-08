दिल्ली, अस्पताल में पास के बावजूद मुस्लिम महिला को नहीं मिला प्रवेश

देश की राजधानी में इसलामोफोबिया चरम पर है। केंद्रीय राजधानी में इस्लामोफोबिया की घटनाएं चौंकाने वाली हैं। इसका ताजा गवाह GTB Hospital बना। जहां एक मुस्लिम औरत को गेट पास होने के बावजूद अंदर जाने से महज इसलिए रोक दिया गया, क्योंकि वह बुर्का पहने हुई थी। आरोपी फीमेल सिक्योरिटी गार्ड्स का दावा है कि GTB Hospital ने बुर्के पहनकर अंदर जाने पर पाबंदी लगा दी है। फिलहाल इस मामले में GTB Hospital की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है।

GTB Hospital के सिक्योरिटी गार्ड्स ने पीड़िता और उसके रिश्तेदार के साथ अभद्रता की। इसकी वीडियो भी सामने आई है, जिसमें एक फीमेल सिक्योरिटी गार्ड बुर्का पहनकर अंदर जाने को लेकर नियम बने होने का दावा कर रही है।

बता दें कि GTB Hospital का शुमार दिल्ली के उच्च अस्पतालों में होता है। तबस्सुम नाम की पीड़िता भी सुबह अपने परिजनों के साथ अस्पताल पहुंची थी। तबस्सुम के मुताबिक, वह सुबह अपनी रिश्तेदार से मिलने आई थी। तबियत खराब होने की वजह से वह यहां पर एडमिट हैं। अस्पताल के अंदर जाने के लिए तबस्सुम ने गेट पास भी लिया था। जब वह सिक्योरिटी टीम को पास दिखाकर अंदर जाने लगी, तभी उन लोगों ने बुर्का देखकर उसे रोक लिया।

