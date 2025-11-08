वक़्फ़ रजिस्ट्रेशन के लिए एक साल का समय बढ़ाए सरकार 

वक़्फ़ रजिस्ट्रेशन के लिए मिले कम समय की शिकायत करते हुए शिया चांद कमेटी के अध्यक्ष मौलाना सैफ अब्बास नकवी ने सरकार से इसका समय बढ़ाने की मांग की है । साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द 'उम्मीद पोर्टल' पर रजिस्ट्रेशन करवाएं ताकि वक्फ संपत्तियां सुरक्षित रह सकें। उन्होंने कहा कि यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने सरकार से उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर करने की डेडलाइन में इजाफा करने की भी अपील की है।

मौलाना सैफ अब्बास ने शिया वक्फ बोर्ड के अधिकारियों से मांग की है कि वे शहरों, कस्बों और गांवों में वर्कशॉप आयोजित करें ताकि लोगों को उम्मीद पोर्टल के बारे में जानकारी दी जा सके और मस्जिदों, इमामबाड़ों और दरगाहों का सही तरीके से रजिस्ट्रेशन हो सके।