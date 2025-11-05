ज़ायोनी शासन ने एक हमले में 4 हज़ार भ्रूण नष्ट किए : गार्डियन

गज़्ज़ा में जनसंहार और खतरनाक हथियारों के प्रयोग पर बात करते हुए गार्डियन ने कहा कि दिसंबर 2023 में इस्राईल ने ग़ज़्ज़ा के एक प्रजनन (इनफर्टिलिटी) केंद्र पर ग़ैरक़ानूनी हमला किया था, जिसमें एक ही पल में 4,000 से ज़्यादा फ़िलिस्तीनी भ्रूण नष्ट हो गए।

फ़िलिस्तीनी समाचार एजेंसी ‘शहाब’ के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र की जांच समिति की पूर्व प्रमुख नावी पिलाई ने गार्डियन से कहा कि इस्राईल ने एक मिसाइल से ग़ज़्ज़ा में 4,000 भ्रूणों को पल भर में मिटा दिया।

रिपोर्ट में कहा गया कि ग़ज़्ज़ा पर गिरे हज़ारों बमों में से एक बम सबसे दर्दनाक था, दिसंबर 2023 में इस्राईल ने “अल-बस्मा” इनफर्टिलिटी क्लिनिक को निशाना बनाया और वहां रखे सभी 4,000 फ़िलिस्तीनी भ्रूणों को नष्ट कर दिया।

संयुक्त राष्ट्र के इस स्रोत ने बताया कि यह हमला जानबूझकर किया गया था ताकि ग़ज़्ज़ा में फ़िलिस्तीनी बच्चों के जन्म को रोका जा सके।

गार्डियन ने लिखा कि इस्राईली सेना ने उन नाइट्रोजन टैंकों को निशाना बनाया जो भ्रूणों को जीवित रखने के लिए आवश्यक थे, जबकि क्लिनिक मुख्य अस्पताल की इमारत से अलग स्थित था।

पिलाई ने ज़ोर देकर कहा कि यह घटना न केवल अंतरराष्ट्रीय क़ानून का गंभीर उल्लंघन है, बल्कि उन कई अपराधों में से एक है जिनके सबूत जांच समिति ने ग़ज़्ज़ा में इकट्ठे किए हैं, और जिनसे साबित होता है कि इस्राईल ने ग़ज़्ज़ा में नरसंहार किया है।

रिपोर्ट के अनुसार, समिति ने इस्राईल द्वारा बच्चों को निशाना बनाने, स्वास्थ्य और शिक्षा संस्थानों पर हमले और ग़ज़्ज़ा में व्यापक तबाही की घटनाओं को दस्तावेज़ के रूप में दर्ज किया है।

