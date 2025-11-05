  1. होम
ज़ोहरान ममदानी की जीत से इस्राईल में चिंता, बताया खतरे की घंटी

5 नवंबर 2025 - 14:34
अख़बार ने माना कि ममदानी की जीत इस्राईल के लिए ख़तरे की घंटी है। इसका मतलब है कि अब अमेरिकी समाज में इस्राईल के समर्थन को लेकर पहले जैसा सर्वसम्मति नहीं रह गई है।

न्यूयॉर्क मेयर पद पर ट्रम्प और नेतन्याहू के भरपूर विरोध और जोर लगाने के बावजूद ज़ोहरान ममदानी की जीत से इस्राईल में चिंता की लहर है । एक हिब्रू अख़बार ने ज़ोहरान ममदानी की न्यूयॉर्क चुनाव में जीत को इस्राईल के लिए “खतरे की घंटी” बताया है।

शहाब के हवाले से यदिओत अहरोनोत ने लिखा कि ममदानी की जीत कोई अस्थायी घटना नहीं, बल्कि उस बढ़ती हुई सोच का प्रतीक है जो इस्राईली शासन की वैधता पर सवाल उठाती है।

रिपोर्ट में कहा गया है “यह हैरानी की बात है कि न्यूयॉर्क जैसा शहर, जिसने 11 सितंबर की घटनाएँ देखीं और जहाँ दुनिया के सबसे ज़्यादा यहूदी रहते हैं, वहाँ एक मुस्लिम और इस्राईल-विरोधी नेता को चुना गया।

