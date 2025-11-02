सीरिया में जौलानी के नेत्रत्व में आतंकी संगठनों के प्रशासन के बाद से ही इस्राईल लगातार सीरिया में सैन्य ठिकानों और बुनियादी ढांचों को तबाह करने मे लगा हुआ है जिस पर जौलानी शासन खामोश तमाशाई बना हुआ है लेकिन लगता है अब दक्षिण सीरिया में जनता ने खुद मोर्चा संभालने का निर्णय कर लिया है।

क़ुनैत्रा के बाहरी इलाक़े में ज़ायोनी सेना की बर्बर कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर सीधी गोलीबारी की गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए और क्षेत्र में तनाव फैल गया।

दक्षिणी सीरिया के क़ुनैत्रा क्षेत्र पर काबिज ज़ायोनी फ़ौज और सीरियाई युवाओं के बीच तीव्र झड़पें हुई हैं। अरबी मीडिया सूत्रों के मुताबिक, ज़ायोनी सेना ने क़ुनैत्रा के बाहरी इलाके में स्थित रज़ानिया-सैदा हाईवे को बंद कर दिया और नागरिकों की तलाशी और पूछताछ शुरू कर दी।

जब स्थानीय लोगों ने इस आक्रामक कार्रवाई का विरोध किया, तो ज़ायोनी सैनिकों ने सैदअल-हानूत गाँव के प्रवेश द्वार पर जमा युवाओं पर सीधे फायरिंग की, जिससे क्षेत्र में भारी तनाव फैल गया।

स्थानीय प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ज़ायोनी सेना की फायरिंग के जवाब में सीरियाई युवाओं ने पत्थरबाज़ी और नारेबाज़ी शुरू कर दी, जिसके बाद झड़पें और बढ़ गईं।

यह घटना ऐसे समय में हुई है जब ज़ायोनी सेना दक्षिणी सीरिया की सीमा पर लगातार हमले कर रही है। सूत्रों के अनुसार, ज़ायोनी सेना ने हाल के महीनों में सीरिया के कई रक्षा और विकास केंद्रों पर हवाई हमले किए हैं, जिनमें कई प्रतिष्ठान गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं।

