अल्जीरिया के साथ अपने संबंधों को विस्तार देगा ईरान 

ईरान के राष्ट्रपति ने अल्जीरिया के राष्ट्रपति और जनता को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए दोनों देशों के ऐतिहासिक संबंधों को और मज़बूत करने के संकल्प का इज़हार किया।

ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसऊद पिज़िश्कियान ने अल्जीरिया के राष्ट्रपति अब्दुलमजीद तेब्बून और अल्जीरियाई जनता को देश के 71वें स्वतंत्रता दिवस पर बधाई दी।

अपने संदेश में राष्ट्रपति पिज़िश्कियान ने औपनिवेशिक ताकतों के खिलाफ अल्जीरिया के ऐतिहासिक संघर्ष को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि अल्जीरिया की प्रतिरोध, स्वतंत्रता और बलिदान की भावना दुनिया भर की आज़ादी पसंद राष्ट्रों के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत रही है।

उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि ईरान और अल्जीरिया के बीच गहरे ऐतिहासिक संबंध और साझा मूल्य मौजूद हैं। इन नींवों पर आधारित सहयोग भविष्य में और मजबूत होगा, जिससे दोनों देशों की जनता को लाभ पहुंचेगा।

