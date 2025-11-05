ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाक़र क़ालीबाफ़ पाकिस्तान के दो दिवसीय दौरे पर

ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाक़र क़ालीबाफ़ बुधवार सुबह पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के स्पीकर अयाज़ सादिक के आधिकारिक निमंत्रण पर इस्लामाबाद के सरकारी दौरे पर रवाना हुए।

क़ालीबाफ़ एक उच्च-स्तरीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल के साथ इस्लामाबाद पहुँचेंगे, जहाँ वे पाकिस्तान की नेशनल असेंबली और सीनेट के सदस्यों से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा, वह प्रधानमंत्री और अन्य वरिष्ठ राजनीतिक अधिकारियों से भी भेंट करेंगे।

अपने दौरे के दौरान, क़ालीबाफ़ लाहौर और कराची भी जाएँगे, जहाँ वे सांस्कृतिक और आर्थिक संस्थानों के प्रतिनिधियों, उलमा, बुद्धिजीवियों, व्यापारियों और उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे।

विश्लेषकों के अनुसार, ईरानी स्पीकर का यह दौरा दोनों मित्र देशों के बीच संसदीय सहयोग और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

