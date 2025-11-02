युद्ध विराम के बाद भी जनसंहार जारी, 85 बच्चों समेत 219 लोगों की मौत

गज़्ज़ा में युद्धविराम के बावजूद भी नरसंहार जारी है । इसी क्रम में एक मानवाधिकार संगठन ने अपने बयान में कहा है कि अवैध राष्ट्र इस्राईल की ज़ायोनी सरकार ने 10 अक्टूबर को युद्धविराम लागू होने के बाद भी फ़िलिस्तीनियों के खिलाफ नरसंहार जारी रखा है, हालांकि अब यह कम शोर और नए तरीक़े से किया जा रहा है।

बयान में कहा गया है कि इस्राईल ने बड़े पैमाने के हमलों के बजाय "धीरे-धीरे बढ़ने वाली कार्रवाई" की नीति अपनाई है, जिसमें टारगेटेड बमबारी के ज़रिए फ़िलिस्तीनियों को निशाना बनाया जा रहा है।

रिपोर्ट के अनुसार, युद्धविराम के बाद अब तक 219 फ़िलिस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें 85 बच्चे शामिल हैं, जबकि 600 से अधिक लोग घायल हुए हैं। यह आँकड़े औसतन रोज़ 10 शहादतें और 30 घायलो को दर्शाते हैं।

संगठन ने अपने बयान में कहा कि ज़ायोनी सेना ने युद्धविराम के बाद दो बड़े हमले किए, पहला 19 अक्टूबर को हुआ, जिसमें 47 फ़िलिस्तीनी शहीद हुए,

और दूसरा हमला 28 और 29 अक्टूबर को हुआ, जिसमें 110 लोग मारे गए।

