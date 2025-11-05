ईरान की दो टूक, वार्ता सिर्फ परमाणु मुद्दे पर होगी

ईरान के विदेश मंत्री सय्यद अब्बास अराक़्ची ने आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि ईरान और ओमान के बीच वार्ताएँ हर छह महीने में बारी-बारी से तेहरान और मस्कट में आयोजित की जाती हैं। उन्होंने बताया कि अमेरिका हमेशा मिसाइल और क्षेत्रीय मुद्दों पर बातचीत की बात करता रहा है, लेकिन हमारी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट और पारदर्शी है, अगर कभी बातचीत होती भी है, तो वह केवल परमाणु मुद्दों पर ही होगी।

दो फ़्रांसीसी नागरिकों की रिहाई के बारे में सय्यद अब्बास अराक़्ची ने कहा कि वह जासूसी के आरोप में दोषी ठहराए गए थे, लेकिन न्यायपालिका ने उन्हें इस्लामी दया के तहत रिहा किया है।

उन्होंने यह भी बताया कि हमारी नागरिक इसफंदियारी इस समय फ्रांस में आज़ाद हैं और तेहरान स्थित ईरानी दूतावास में हैं। जैसे ही उनकी न्यायिक प्रक्रिया समाप्त होगी, वह ईरान लौट आएँगी।

अराक़्ची ने अंत में कहा कि फिलहाल अमेरिका के साथ किसी प्रकार की बातचीत की कोई योजना नहीं है, इसलिए किसी मध्यस्थ या तीसरे पक्ष की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने बताया कि मजीद तख़्तरवानची ओमान के साथ राजनीतिक वार्ताओं के लिए मस्कट गए हैं।