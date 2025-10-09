गज़्ज़ा से निकलने की तैयारी कर रही है ज़ायोनी सेना 

ज़ायोनी सेना ने गज़्ज़ा सीजफायर के बाद कहा है कि वह गज़्ज़ा से सैनिकों की वापसी की तैयारी कर रही है, जो हाल ही में हुए समझौते का हिस्सा है। ज़ायोनी सेना ने गुरुवार को कहा कि हमास और इस्राईल दोनों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की गज़्ज़ा शांति योजना के पहले चरण पर सहमति व्यक्त की है, जिसके बाद सेना ने गज़्ज़ा पट्टी से वापसी की तैयारियाँ शुरू कर दी हैं।

इज़राइली सेना ने अपने बयान में कहा, कि राजनीतिक नेतृत्व के निर्देशों और मौजूदा हालात के आकलन के आधार पर, हमने समझौते को लागू करने के लिए ऑपरेशनल तैयारियाँ शुरू कर दी हैं।”

ज़ायोनी सेना ने कहा कि जल्द ही सैनिकों को “निर्धारित तैनाती रेखाओं” तक स्थानांतरित किया जाएगा। बयान के अंत में अतिक्रमणकारी ज़ायोनी सेना ने कहा कि, इस्राईली सेना अब भी क्षेत्र में मौजूद है और किसी भी संभावित सैन्य स्थिति के लिए पूरी तरह तैयार है।”