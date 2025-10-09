संयुक्त राष्ट्र की अपील, गज़्ज़ा युद्धविराम का पालन करें सभी पक्ष 

संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंतोनियो गुटेरेस ने सभी संबंधित पक्षों से आग्रह किया है कि वह गज़्ज़ा शांति समझौते की सभी धाराओं को पूरी तरह लागू करें।

उन्होंने स्थायी युद्धविराम की स्थापना, सभी बंधियों की रिहाई और गज़्ज़ा के सभी इलाक़ों में मानवतावादी मदद तक बेरोकटोक पहुँच सुनिश्चित करने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया।

गुटेरेस ने गज़्ज़ा में फ़िलिस्तीनियों की स्थिति को अमानवीय बताया और कहा कि हालत बयाँ से परे है। उन्होंने कहा कि राहत और आवश्यक वाणिज्यिक वस्तुओं की त्वरित व पूर्ण पहुंच अति आवश्यक है और संयुक्त राष्ट्र इस समझौते के कार्यान्वयन का पूरा समर्थन करेगा।

गुटेरेस ने सभी पक्षों से अपील की कि वे इस मौके का उपयोग करके फिलिस्तीन पर कब्ज़ा करने वाली शक्ति के अंत की ओर एक भरोसेमंद राजनीतिक रास्ता बनाने का प्रयास करें।