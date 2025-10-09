फिलिस्तीन का प्रतिरोध रंग लाया, सीज़फायर लागू 

गज़्ज़ा में युद्धविराम का समझौता आधिकारिक तौर पर लागू हो गया है। इस संबंध में ज़ायोनी सैन्य रेडियो ने भी गज़्ज़ा पट्टी में युद्धविराम की शुरुआत की पुष्टि की है।

दूसरी ओर, फिलिस्तीन की इस्लामी जिहाद ने गज़्ज़ा में हुए युद्धविराम और बंदियों के आदान-प्रदान के समझौते पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि यह समझौता किसी उपहार की तरह नहीं दिया गया।

उनके बयान में आगे कहा गया कि भले ही हम अरब और अंतरराष्ट्रीय प्रयासों को नज़रअंदाज़ नहीं करते, पर हम फ़िलिस्तीनी जनता की महान कुर्बानियों और उनके लड़ाकों की बहादुरी पर ज़ोर देते हैं, जिन्होंने दुश्मन के सामने डटकर मुकाबला किया और युद्ध में बेजोड़ वीरता दिखाई। यदि ये कुर्बानियाँ न होतीं तो प्रतिरोध आज वार्ता की मेज़ पर एक प्रबल पक्ष के रूप में मौजूद न होता।