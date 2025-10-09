रूस और ईरान के बीच परमाणु क़रार पर सहमति

ईरान और रूस ने शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग को और मज़बूत करने पर सहमति जताई है। प्राप्त विवरण के अनुसार, ईरान परमाणु ऊर्जा संगठन के प्रमुख मोहम्मद इस्लामी और रूस के परमाणु संस्थान “रोसएटम” के उप प्रमुख निकोलाई स्पास्की के बीच तेहरान में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में दोनों पक्षों ने छोटे परमाणु रिएक्टरों के निर्माण सहित कई परमाणु परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा की।

बैठक में ईरान-हुर्मुज़ न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रोजेक्ट पर भी बातचीत हुई, जिसके तहत 1,250 मेगावाट क्षमता के चार परमाणु रिएक्टर बनाए जाएंगे।

ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन के मुताबिक, बैठक के दौरान दोनों वरिष्ठ अधिकारियों ने मौजूदा परमाणु परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और संयुक्त योजनाओं के कार्यान्वयन की गति बढ़ाने पर ज़ोर दिया।

बैठक में यह भी तय हुआ कि रोसएटम के महानिदेशक अलेक्सी लेखाचेव जल्द ही ईरान का दौरा करेंगे, ताकि बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट के यूनिट 2 और 3 की निर्माण प्रगति का जायज़ा ले सकें, जो रूस के सहयोग से दक्षिणी ईरान में बन रहे हैं।