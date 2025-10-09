सीज़फायर के बावजूद गज़्ज़ा में ज़ायोनी हमले जारी

गज़्ज़ा में सीजफायर के बावजूद ज़ायोनी सेना की दरिंदगी रुकने का नाम नहीं ले रही है। गज़्ज़ा पट्टी में युद्ध रोकने और युद्धविराम शुरू करने का ऐलान किया गया है, फिर भी इस्राईल की हवाई और ज़मीनी बमबारी अब भी जारी है, और हज़ारों आम लोगों और पत्रकारों की ज़िंदगी अब भी ख़तरे में है।

अल-मयादीन के रिपोर्टर ने बताया कि हालाँकि युद्ध खत्म करने और युद्धविराम लागू करने पर समझौता हो चुका है, लेकिन ज़ायोनी सेना अभी भी गज़्ज़ा के अलग-अलग इलाक़ों में हमले कर रही है।

अल-मयादीन के पत्रकार ने बताया कि हज़ारों नागरिकों और पत्रकारों का कोई पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि लगातार बमबारी और ढाँचे के पूरी तरह नष्ट हो जाने से राहत टीमों के लिए प्रभावित इलाक़ों तक पहुँचना लगभग नामुमकिन हो गया है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि ज़ायोनी लड़ाकू विमान अब भी गज़्ज़ा के ऊपर उड़ान भर रहे हैं और अलग-अलग इलाक़ों में हमले कर रहे हैं।

गज़्ज़ा की सरकारी मीडिया ने लोगों से अपील की है कि वे बेहद सावधानी बरतें और जब तक फ़िलिस्तीनी संस्थानों की ओर से आधिकारिक ऐलान न हो जाए, युद्ध के ख़त्म होने पर भरोसा न करें।

साथ ही लोगों से कहा गया है कि पूरी तरह युद्ध रुकने की पुष्टि होने तक “अल-रशीद” और “सलाहुद्दीन” सड़कों और उनके आस-पास के इलाक़ों में न जाएँ।

इसी बीच, हमास ने आज सुबह एक आधिकारिक बयान जारी कर युद्ध समाप्ति और बंदियों की अदला-बदली के समझौते की पुष्टि की है।