सऊदी अरब के बाद कई देशों ने जताई पाकिस्तान के साथ रक्षा समझौते की इच्छा 

29 सितंबर 2025 - 16:32
समाचार कोड: 1732884
पाकिस्तान ने वैश्विक स्तर पर यह संदेश दिया है कि वह न केवल अपनी सीमाओं की रक्षा करने की पूरी क्षमता रखता है, बल्कि क्षेत्रीय शांति को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। 

एक्सप्रेस न्यूज ने पाकिस्तान सऊदी रक्षा समझौते के हवाले से कहा है कि उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इसहाक डार ने कहा कि मित्र और बंधु देश सऊदी अरब के बाद कई अन्य देश भी पाकिस्तान के साथ रक्षा समझौते की इच्छा रखते हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने कहा कि 'मैदान-ए- जंग' में पाकिस्तान ने अपनी रक्षा क्षमता साबित कर दी है और अब वह समय आ गया है कि देश आर्थिक क्षेत्र में भी दुनिया में अपनी जगह बनाए और एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभरे। इसहाक डार ने कहा कि पाक-सऊदी रक्षा समझौता दोनों देशों के हित में है और इस पर किसी तीसरे देश को कोई आपत्ति नहीं है। इस समझौते के बाद कई देशों ने पाकिस्तान के साथ इसी तरह का रक्षा सहयोग चाहा है।

इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान ने वैश्विक स्तर पर यह संदेश दिया है कि वह न केवल अपनी सीमाओं की रक्षा करने की पूरी क्षमता रखता है, बल्कि क्षेत्रीय शांति को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। 

