यमन के मिसाइल हमलों के बाद बिन गुरियन एयरपोर्ट ठप 

29 सितंबर 2025 - 16:00
समाचार कोड: 1732869
इस्राईल के चैनल 12 ने दावा किया कि ज़ायोनी सेना इस यमनी मिसाइल को मार गिराने में सफल हुई है।

यमन की सेना ने गज़्ज़ा की जनता के समर्थन में अपने अभियानों के दौरान ज़ायोनी शासन के कब्जे वाले क्षेत्रों को मिसाइल हमलों का निशाना बनाया।

हिब्रू स्रोतों के अनुसार, यमन के मिसाइल हमले के बाद बेन गुरियन हवाई अड्डे की सभी उड़ानें निलंबित कर दी गई हैं। अतिक्रमणकारी ज़ायोनी सेना ने कहा कि यमन से एक मिसाइल देखी गई और इस खतरे को रोकने के लिए कार्रवाई जारी है।

यमन की सेना और सशस्त्र बलों ने पिछले दिनों इस्राईल के सनआ  पर हमलों और गज़्ज़ा  में जायोनी अत्याचारों के जवाब में कब्जे वाले क्षेत्रों पर भारी ड्रोन और मिसाइल हमले किए, जो अपने लक्ष्यों में सफल रहे और ज़ायोनी सेना उनका मुकाबला करने में विफल रही।

