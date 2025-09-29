  1. होम
इराक अपनी रक्षा के लिए, लेबनान, यमन और ईरान के साथ खड़े हैं— हश्दुश्-शअबी

29 सितंबर 2025 - 15:52
फ़य्याज़ ने कहा कि इराक के पास किसी भी संभावित आक्रामकता का सामना करने के लिए पर्याप्त साधन मौजूद हैं और हश्दुश्-शअबी देश की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है तथा किसी भी धमकी से पीछे नहीं हटेंगे।

हश्दुश्-शअबी इराक के प्रमुख फ़ालह फ़य्याज़ ने इस्राईली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू की ओर से इराकी समूहों के नेताओं को निशाना बनाने की धमकियों के जवाब में कहा कि इराक हर तरह की आक्रामकता का डटकर जवाब देने और अपने बचाव के लिए पूरी तरह तैयार है।

उन्होंने नेतन्याहू को एक आक्रामक और ऐसा व्यक्ति बताया जो सारी लाल रेखाओं और अंतरराष्ट्रीय क़ानूनों की धज्जियाँ उड़ाता है और अब क्षेत्रीय देशों के लिए चुनौती बन चुका है।

उन्होंने यह भी कहा कि हम न तो नेतन्याहू के दबाव में हैं और न ही किसी और के। इराक के पास जवाब देने के लिए साधन, मित्र और सहयोगी मौजूद हैं, जिनसे ज़रूरत पड़ने पर मदद ली जाएगी।

हश्दुश्-शअबी प्रमुख ने ज़ोर देकर कहा कि इराक गज़्ज़ा और सीरिया की एकजुटता, लेबनान, ईरान, यमन और पूरे क्षेत्र के देशों के साथ खड़ा है।

उन्होंने अंतरराष्ट्रीय गठबंधन के साथ संबंधों पर बताया कि पहला चरण पूरा हो चुका है और बाक़ी चरणों पर काम जारी है।

