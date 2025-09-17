रूस हशदुश् शअबी के साथ सहयोग करने को तैयार 

रूस की सुरक्षा परिषद के सचिव सर्गेई शोइगू ने अपने इराक दौरे के दौरान कहा कि ज़ायोनी शासन द्वारा गज़्ज़ा में जारी बेमिसाल नरसंहार को तुरंत रोका जाना चाहिए।

उन्होंने चेतावनी दी कि यदि ईरान और इस्राईल के बीच सीधा टकराव हुआ तो पूरा क्षेत्र एक नई और व्यापक जंग की चपेट में आ सकता है। शोइगू ने सीरिया, लेबनान और यमन में बढ़ते तनाव को भी चिंताजनक बताया।

रूसी सचिव ने आगे कहा कि मास्को आतंकवाद और नशीली दवाओं के खिलाफ जंग में इराक की "हश्दुश्-शअबी" के साथ सहयोग बढ़ाने का इच्छुक है।

ग़ौरतलब है कि शोइगू एक कार्यकारी दौरे पर बग़दाद पहुंचे हैं, जहां उनकी इराकी राजनीतिक और सैन्य नेताओं से मुलाक़ातें तय हैं।

रूसी सुरक्षा परिषद की ओर से जारी बयान के अनुसार, इन वार्ताओं में सुरक्षा सहयोग के विस्तार, द्विपक्षीय रिश्तों की मज़बूती और क्षेत्र की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की जाएगी।