ममदानी के विरोध में 66% यहूदी, फिर भी जीते 

न्यूयॉर्क नगर निगम चुनावों के बाद किए गए एक सर्वेक्षण में खुलासा हुआ है कि 66 प्रतिशत यहूदी मतदाताओं ने ज़ोहरान ममदानी के प्रतिद्वंद्वियों को वोट दिया, फिर भी ममदानी ने 50.4 प्रतिशत वोट हासिल कर चुनाव जीत लिया और अमेरिका के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क के इतिहास में पहले मुस्लिम मेयर बन गए।

अहलेबैत (अ) न्यूज़ एजेंसी के अनुसार, CNN द्वारा 4,744 मतदाताओं पर किए गए सर्वे में पाया गया कि 63% यहूदियों ने स्वतंत्र उम्मीदवार और न्यूयॉर्क के पूर्व गवर्नर, एंड्रयू कूमो को वोट दिया। केवल 33% यहूदियों ने ममदानी का समर्थन किया, जबकि 3% ने रिपब्लिकन उम्मीदवार कर्टिस स्लीवा को वोट दिया।

अन्य धार्मिक समूहों में, ममदानी को 33% कैथोलिकों, 42% प्रोटेस्टेंटों और अन्य ईसाइयों, तथा 70% अन्य धर्मों के अनुयायियों का समर्थन मिला। आयु वर्ग के आधार पर, 18 से 29 वर्ष के 78% मतदाताओं ने ममदानी को वोट दिया, जबकि 65 वर्ष से अधिक उम्र के 56% मतदाताओं ने कूमो को प्राथमिकता दी।

एसोसिएटेड प्रेस के प्रारंभिक नतीजों के अनुसार, ममदानी ने लगभग 9% के अंतर से कूमो को हराया। कूमो को 41.6% वोट, जबकि स्लीवा को 7.2% वोटमिले।

न्यूयॉर्क शहर की जनसंख्या लगभग 85 लाख है, जिसमें से 9.5 लाख से अधिक यहूदी हैं।

34 वर्षीय ज़हरान ममदानी ने अपनी विजय भाषण में कहा कि मैं मुस्लिम हूं, मैं एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट हूं, और मुझे इनमें से किसी के लिए माफी मांगने की ज़रूरत नहीं।

उन्होंने पहले ही यह ऐलान किया था कि अगर ज़ायोनी प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के लिए न्यूयॉर्क आते हैं, तो वह उनकी गिरफ्तारी की मांग करेंगे।

