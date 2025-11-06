  1. होम
  2. सेवा
  3. ईरान समाचार

परमाणु अप्रसार संधि को लेकर सावधानी बरत रहा है ईरान 

6 नवंबर 2025 - 13:53
समाचार कोड: 1747353
परमाणु अप्रसार संधि को लेकर सावधानी बरत रहा है ईरान 

अराक़्ची ने कहा कि ईरान ने कभी संवाद या कूटनीति से इनकार नहीं किया, लेकिन बातचीत और निर्देश प्राप्त करना दो अलग बातें हैं। अमेरिका को समान स्तर पर बातचीत की अपनी वास्तविक इच्छा साबित करनी होगी, क्योंकि “हम आदेश सुनने के लिए तैयार नहीं हैं।”

ईरान ने परमाणु अप्रसार संधि (NPT) से बाहर निकलने के सवाल पर सावधानीपूर्ण रुख अपनाने का ऐलान किया है। विदेश मंत्री अब्बास अराक़्ची ने कहा कि NPT से अलग होना कोई भावनात्मक निर्णय नहीं बल्कि विशेषज्ञों की गहन और सावधानीपूर्वक समीक्षा का विषय है। फिलहाल ईरान इस संधि का प्रतिबद्ध सदस्य है।

सय्यद अब्बास अराक़्ची ने कहा कि NPT से अलग होना एक संवेदनशील मुद्दा है जिस पर निर्णय केवल विशेषज्ञों की राय के बाद ही लिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस समझौते में बने रहना कुछ पहलुओं में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जोखिम हो सकता है और कुछ में लाभदायक भी, इसलिए यह विषय उच्चस्तर पर विचाराधीन है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि फिलहाल ईरान का निर्णय NPT का सदस्य बने रहना है और इस संबंध में ईरान की इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता का निर्देश हमेशा मार्गदर्शक रहेगा।

अराक़्ची ने कहा कि ईरान ने कभी संवाद या कूटनीति से इनकार नहीं किया, लेकिन बातचीत और निर्देश प्राप्त करना दो अलग बातें हैं। अमेरिका को समान स्तर पर बातचीत की अपनी वास्तविक इच्छा साबित करनी होगी, क्योंकि “हम आदेश सुनने के लिए तैयार नहीं हैं।”

उन्होंने कहा कि अमेरिका ने JCPOA (परमाणु समझौता) और कूटनीतिक मार्ग दोनों को खुद तोड़ा है, जबकि दुश्मन देश के अंदर अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रहा है।

आपकी टिप्पणी

You are replying to: .
टिप्पणीसंकेत
captcha