नोबेल नहीं तो क्या अब फ़ीफ़ा देगा डोनाल्ड ट्रम्प को शांति पुरस्कार

फ़ीफ़ा ने 2026 फुटबॉल विश्वकप से ठीक पहले “वार्षिक शांति पुरस्कार” की घोषणा की है। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक इसका पहला विजेता कोई और नहीं बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प होंगे।

प्राप्त रिपोर्ट्स के मुताबिक फ़ीफ़ा अध्यक्ष जियानी इन्फैंटिनो ने मियामी में ट्रम्प की मौजूदगी में कहा कि यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाएगा जिन्होंने “वैश्विक शांति और एकता के लिए असाधारण प्रयास किए हैं।

हालांकि आधिकारिक रूप से किसी का नाम उजागर नहीं किया गया है, लेकिन टाइम्स ऑफ लंदन ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि यह सम्मान दिसंबर में वॉशिंगटन में ट्रम्प को दिया जाएगा जो इन्फैंटिनो और ट्रम्प के बीच गहरे होते रिश्तों का हिस्सा माना जा रहा है।

ट्रम्प ने पहले नोबेल शांति पुरस्कार न मिलने पर नाराज़गी जताई थी और कहा था कि “नोबेल कमेटी ने शांति से ज़्यादा राजनीति को प्राथमिकता दी। फ़ीफ़ा अध्यक्ष ने इस बयान के बाद ट्रम्प का समर्थन करते हुए कहा कि “अमेरिकी राष्ट्रपति इस सम्मान के हक़दार हैं।

रिपोर्टों में बताया गया है कि दोनों कई बार साथ देखे गए हैं। हाल ही में मियामी में एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस में, जहाँ लियोनेल मेसी भी मौजूद थे। इसके अलावा इन्फैंटिनो ने मई में पराग्वे में ट्रम्प से मुलाकात की थी और हाल ही में ग़ज़्ज़ा युद्धविराम समझौते के सत्र में भी उनके साथ नज़र आए थे।

हालाँकि फ़ीफ़ा ने अब तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि “शांति पुरस्कार” के विजेताओं का चयन किन मानदंडों या किन लोगों द्वारा किया जाएगा।

