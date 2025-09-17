गज़्ज़ा पर हमले तेज़, जौलानी और नेतन्याहू खुल कर हाथ मिलने को तैयार

गज़्ज़ा पर ज़ायोनी सेना के बढ़ते हमलों के बीच सीरिया पर क़ाबिज़ आतंकी संगठन HTS के प्रमुख ने इस्राईल के सामने घुटने टेक दिए हैं। इस्राईल सीरिया से अपने संबंध बेहतर करता दिख रहा है।

अमेरिका के आदेश के अनुसार सीरिया और इस्राईल के बीच सुरक्षा समझौते को लेकर बातचीत तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक, सीरिया चाहता है कि इस समझौते से इस्राईल की ओर से हाल ही में कब्जा की गई उसकी जमीन वापस मिले। हालांकि, यह समझौता शांति संधि से काफी कम स्तर का होगा।

अमेरिका चाहता है कि इस महीने के अंत में न्यूयॉर्क में होने वाली यूएन महासभा से पहले दोनों के बीच इतनी प्रगति हो जाए कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प इसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश कर सकें। सूत्रों का कहना है कि अगर मामूली समझौता भी होता है, तो यह बड़ी बात होगी क्योंकि इस्राईल का रुख कड़ा है और सीरिया की स्थिति गृहयुद्ध और सांप्रदायिक हिंसा के बाद कमजोर हो चुकी है।

सीरिया की तरफ से दी गई प्रस्तावना के मुताबिक, वह चाहता है- हाल के महीनों में इस्राईल की ओर से कब्जा की गई जमीन से ज़ायोनी सैनिकों की वापसी तथा 1974 की संधि के तहत बने बफर जोन की बहाली। साथ ही इजरायल के हवाई हमलों और जमीनी कार्रवाई को जाए। हालांकि, गोलन हाइट्स का मुद्दा बातचीत में शामिल नहीं किया गया है, सीरिया का मानना है कि इसे ‘भविष्य के लिए छोड़ देना चाहिए।