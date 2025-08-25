प्रतिरोध एक मज़बूत दीवार है जो इस्राईली साज़िशों को नाकाम बनाती है: हिज़्बुल्लाह जनरल सेक्रेटरी शेख़ नईम क़ासिम

हिज़्बुल्लाह के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल शेख़ नईम क़ासिम के बयान के कुछ प्रमुख बिन्दु इस प्रकार हैं।

* शेख़ नईम क़ासिम ने कहा कि लेबनान को अपनी राष्ट्रीय स्वायत्तता बहाल करनी होगी, क्योंकि मौजूदा समस्याएँ दुश्मन के कब्ज़े और अमेरिका के समर्थन से पैदा हुई हैं।

* उन्होंने “फजर अल-जुरूद” युद्ध को लेबनानी सेना और मुक़ावमत के सहयोग से बड़ी सफलता बताया और इसे रक्षा रणनीति का उत्कृष्ट उदाहरण कहा।

* शेख़ क़ासिम ने जोर देकर कहा कि प्रतिरोध इस्राईली साज़िशों को नाकाम करने वाली मजबूत दीवार है और इससे इस्राईल न तो लेबनान में टिक सकता है और न ही अपने विस्तारवादी योजनाओं में सफल हो सकता है।

* उन्होंने सरकार से कहा कि राष्ट्रीय स्वायत्तता बहाल करने के लिए विशेष कार्ययोजना बनाई जाए और जनता को संदेश देने के लिए नारे के तहत एक सप्ताह तक अभियान जारी रखा जाए।



