ईरान, सीस्तान बलूचिस्तान मेंं आतंक के खिलाफ मुहिम, 13 हलाक 

ईरान के सीस्तान बलूचिस्तान मेंं आतंक के खिलाफ मुहिम चलाते हुए ईरानी बलों ने 13 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। रिवोल्यूशनरी गार्ड ने खबर देते हुए कहा कि सीस्तान और बलूचिस्तान के विभिन्न शहरों में किए गए तीन संयुक्त अभियानों के दौरान बड़ी सफलताएँ मिली हैं।

प्राप्त विवरण के अनुसार, कुद्स फोर्स के मुख्यालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि इस अभियान के दौरान 13 आतंकवादी मारे गए और कई अन्य गिरफ्तार किए गए हैं।

प्रवक्ता के अनुसार, ये अभियान बुधवार सुबह ईरानशहर, खाश और सरवन में सेना के जवानों और इमाम ज़मान (अ.स.) के अज्ञात सैनिकों की भागीदारी में चलाए गए।