  1. होम
  2. सेवा
  3. अन्य इस्लामी देश

यमन का इस्राईल पर पलटवार, मक़बूज़ा फिलिस्तीन में खतरों के सायरन

27 अगस्त 2025 - 13:46
समाचार कोड: 1721089
यमन का इस्राईल पर पलटवार, मक़बूज़ा फिलिस्तीन में खतरों के सायरन

एयर ट्रैफिक ट्रैकिंग वेबसाइटों से पता चलता है कि यमन से मिसाइल दागे जाने के कारण बेन गुरियन हवाई अड्डे की उड़ानों को निलंबित कर दिया गया है।

यमन ने ज़ायोनी शासन पर पलटवार करते हुए मक़बूज़ा फिलिस्तीन के कई इलाकों में मिसाइल हमले किए। यमन से मिसाइल दागे जाने के बाद यरुशलम, वेस्ट बैंक के दक्षिणी हिस्से और डेड सी में हवाई हमले के सायरन बजते रहे। 

अतिक्रमणकारी ज़ायोनी सेना के प्रवक्ता ने इस संबंध में दावा किया कि "वायु रक्षा प्रणाली ने बुधवार तड़के यमन से दागी गई एक मिसाइल को इंटरसेप्ट कर नष्ट कर दिया।

एयर ट्रैफिक ट्रैकिंग वेबसाइटों से पता चलता है कि यमन से मिसाइल दागे जाने के कारण बेन गुरियन हवाई अड्डे की उड़ानों को निलंबित कर दिया गया है।

ज़ायोनी सेना के प्रवक्ता ने कहा कि यमन से मिसाइल दागे जाने की खबर मिलते ही मकबूज़ा इलाकों के कई क्षेत्रों में हवाई हमले की सायरन गूँजने लगे। 

आपकी टिप्पणी

You are replying to: .
टिप्पणीसंकेत
captcha