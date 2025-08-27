अमेरिका तुर्की और इस्राईल के समर्थन से सीरिया की सत्ता पर कब्ज जमाने वाले तकफीरी आतंकी संगठन हैयते तहरीरे शाम के मुखिया और सीरिया के नए शासक जौलानी की नेतन्याहू से जल्द ही मुलाकात हो सकती है।

जब पेरिस में ज़ायोनी मंत्री रण डर्मर और सीरियाई विदेश मंत्री असद शिबानी के बीच वार्ता जारी है, तब हिब्रू अखबार मआरीव ने खबर दी है कि डोनाल्ड ट्रम्प संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र से पहले नेतन्याहू और जौलानी की मुलाकात कराने की कोशिश कर रहे हैं।

लगभग दो महीने पहले जब ज़ायोनी प्रधानमंत्री वाशिंगटन गए थे, तब कुछ पश्चिमी मीडिया स्रोतों ने दावा किया था कि इस्राईल और अमेरिका सीरिया को भी औपचारिक रूप से अब्राहम समझौते में शामिल करने पर विचार कर रहे हैं। हालाँकि, यह योजना आगे नहीं बढ़ सकी क्योंकि इस्राईल गोलान हाइट्स पर अपने संप्रभुत्व और दमिश्क में मौजूदा सरकार को हटाने के मामले में किसी लचीलेपन के लिए तैयार नहीं था।

जौलानी और नेतन्याहू की संभावित मुलाकात पूर्वी भूमध्यसागरीय क्षेत्र की भौगोलिक राजनीति को हिलाकर रख देगी। यह मुलाकात सीरिया और इस्राईल के बीच गहरे सुरक्षा संबंधों की नींव रखेगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं का मार्ग खोलेगी जिनमें "डेविड कॉरिडोर" की स्थापना और उत्तरी इराक और दक्षिणी लेबनान पर हमले शामिल हो सकते हैं।

ग्रेटर इस्राईल के सपने के अनुसार सीरिया के बड़े हिस्से पर ज़ायोनी कब्ज़े की संभावना है। यह तब और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब खुद नेतन्याहू ने "आई24" टीवी को बताया कि उनका ऐतिहासिक और आध्यात्मिक मिशन "ग्रेटर इस्राईल" के सपने को सच करना है। हालाँकि इस घिनौने सपने के तुरंत पूरे होने की संभावना नहीं है, लेकिन इस्राईल के बढ़ते कदम धीरे-धीरे अरब देशों की संप्रभुता समाप्त कर देंगे और उनकी भूमि को तल अवीव के नए जंगी मैदान बना देंगे।