ग़ज़्ज़ा की हिमायत हर क़ीमत पर जारी रहेगी: अंसारुल्लाह यमन

अंसारुल्लाह आंदोलन के नेता मुहम्मद अल-बुखैती ने कहा है कि ज़ायोनी हुकूमत के ये हमले दरअसल तेल अवीव की बेबसी को उजागर करती हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि हमारी कार्रवाईयाँ जारी रहेंगी और इन्हें किसी भी सूरत में रोका नहीं जा सकता।
अल-बुखैती ने कहा कि आज ग़ज़्ज़ा की हिमायत करना ही सही रुख़ है और यह समर्थन हर क़ीमत पर जारी रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि यमन, दुनिया के सभी आज़ादीपसंदों की ओर से ज़ायोनी हुकूमत के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहा है।
उनका कहना था कि यमन की यह जंग जारी रहेगी और इससे देश के आंतरिक एकजुटता पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
