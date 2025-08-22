ग़ज़्ज़ा में फ़िलिस्तीनियों का नरसंहार अब एक नए चरण में दाखिल।

फ़िलिस्तीनी इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन हमास ने कहा है कि इस्राईली सरकार का नया सैन्य अभियान फ़िलिस्तीनी जनता को तबाह करने की नीति में और अधिक तेज़ी का संकेत है।

हमास के बयान में कहा गया कि यह जंग और नस्लकुशी पिछले 22 महीनों से जारी है और अब एक नए मरहले में दाख़िल हो चुकी है। आंदोलन ने ज़ोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू मध्यस्थता की कोशिशों को नज़रअंदाज़ कर रहे हैं और इस्राईली क़ैदियों की रिहाई या किसी समझौते तक पहुँचने में सबसे बड़ी रुकावट हैं।

हमास के मुताबिक़, तेल अवीव की मौजूदा रणनीति दरअसल अतीत की नाकाम योजनाओं की पुनरावृत्ति है। बयान के अंत में आंदोलन ने मध्यस्थ देशों से अपील की कि वे इस्राईल पर दबाव बढ़ाएँ ताकि फ़िलिस्तीनियों पर जारी क़त्लेआम, घेराबंदी और भुखमरी की नीतियाँ ख़त्म हो सकें।

