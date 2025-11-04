ट्रम्प की धमकी, ममदानी को वोट दिया तो नतीजे भुगतने को तैयार रहो 

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने न्यूयॉर्क के वोटरों को धमकाते हुए चेतावनी दी है कि अगर डेमोक्रेटिक पार्टी के मुस्लिम उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर बन गए, तो शहर को मिलने वाली संघीय आर्थिक मदद घटा दी जाएगी।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक़, ट्रम्प ने कहा कि अगर ममदानी जीत गए तो न्यूयॉर्क को सबसे निचले स्तर की वित्तीय सहायता दी जाएगी। उन्होंने इससे पहले न्यूयॉर्क के नागरिकों से एंड्रयू कूमो को वोट देने की अपील की थी।

ट्रम्प ने दावा किया कि *“यदि ममदानी जीतते हैं तो न्यूयॉर्क को आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में भारी तबाही का सामना करना पड़ेगा।

याद रहे कि न्यूयॉर्क में मेयर चुनाव के लिए प्रारंभिक मतदान केंद्र बंद हो चुके हैं, और कई रिपोर्टों के अनुसार ज़ोहरान ममदानी इस समय बढ़त बनाए हुए हैं।

