ग़ज़्ज़ा: राहत सामग्री पर इस्राईली पाबंदी, रफ़ह क्रॉसिंग पर ट्रकों की लंबी कतारें

ग़ज़्ज़ा पट्टी में भुखमरी और मानवीय संकट गहराता जा रहा है। झुलसाती धूप में मिस्र की रफ़ह क्रॉसिंग पर सैकड़ों ट्रक ज़रूरी खाद्य सामग्री और चिकित्सीय सामान के साथ खड़े हैं, लेकिन इस्राईली पाबंदियों के कारण उन्हें ग़ज़्ज़ा में दाख़िल नहीं होने दिया जा रहा।

ट्रक चालक महमूद अल-शेख़ के मुताबिक़, हम दो हफ़्तों से जानलेवा गर्मी में इंतज़ार कर रहे हैं। तीन सौ ट्रक वापस भेज दिए गए, जबकि सिर्फ़ पैंतीस को अंदर जाने दिया गया।

संयुक्त राष्ट्र और मिस्र रेड क्रेसेंट के राहतकर्मियों का कहना है कि इस्राईल जानबूझकर मेडिकल उपकरण, दवाइयाँ, टेंट और अन्य आवश्यक वस्तुओं को रोक रहा है। कई दवाइयाँ फ़्रीज़र ट्रकों में रखी जानी चाहिए, लेकिन पाबंदियों की वजह से उन्हें साधारण ट्रकों में भेजा जा रहा है।

ग़ज़्ज़ा की मिस्री सरहद पर मौजूद गोदामों में ऑक्सीजन सिलेंडर, व्हीलचेयर, पोर्टेबल टॉयलेट और जनरेटर धूल में पड़े हैं। संयुक्त राष्ट्र के एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा। इस्राईल हर उस चीज़ को रोक देता है जिसमें इंसानी हमदर्दी का पहलू हो।