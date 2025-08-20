ग़ज़्ज़ा में उम्मीद की किरण, हमास ने ग़ज़्ज़ा में युद्धविराम के नए प्रस्ताव को मंज़ूरी दी

हमास से जुड़े एक सूत्र ने अल-जज़ीरा को बताया कि हमने मध्यस्थ देशों को नए प्रस्ताव पर अपने मत से अवगत करा दिया है।

इससे पहले जानकारी रखने वाले स्रोतों ने बताया था कि मिस्र ने ग़ज़्ज़ा में युद्धविराम को लेकर एक नया प्रस्ताव पेश किया है।

जानकारी के मुताबिक़ यह प्रस्ताव मध्य पूर्व के लिए अमेरिकी विशेष दूत स्टीव वेटकाफ़ की योजना में शामिल बिंदुओं पर आधारित है।

अब तक सामने आई सूचनाओं के अनुसार, इस प्रस्ताव में कई अहम शर्तें शामिल हैं—जिनमें 10 ज़िंदा इस्राइली क़ैदियों की रिहाई और मारे गए क़ैदियों की 18 लाशों की सुपुर्दगी, संयुक्त राष्ट्र और रेड क्रॉस जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के ज़रिए ग़ज़्ज़ा में मानवीय सहायता की आपूर्ति, 60 दिन का युद्धविराम और युद्धविराम शुरू होते ही जंग के मुकम्मल अंत के लिए बातचीत का आरंभ शामिल है।

