सीरिया में बढ़े आईएसआईएस के हमले

सीरिया में आतंकी संगठन आईएसआईएस (ISIS) की गतिविधियाँ एक बार फिर तेज़ हो गई हैं। रविवार रात आतंकियों ने दैरुज़ज़ूर और हसका प्रांतों में सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेज़ (SDF) पर दो हमले किए।

पहला हमला: हसका

सीरियन ऑब्ज़र्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक़, हसका प्रांत में आईएसआईएस से जुड़े लड़ाकों ने क़ामिशली के दक्षिण स्थित "बजारीया" चौकी पर आरपीजी (RPG) से हमला किया। मिसाइल चौकी के पास गिरी, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ।

दूसरा हमला: दैरूज़ ज़ूर

दूसरा हमला ज़ीबान कस्बे में हुआ। यहाँ मोटरसाइकिलों पर आए आईएसआईएस के लड़ाकों ने एसडीएफ की चौकी पर धावा बोला और हल्के व मध्यम हथियारों से फायरिंग की। दोनों तरफ़ से गोलीबारी हुई लेकिन किसी के मारे जाने की पुष्टि नहीं हुई।

हालात क्यों चिंताजनक हैं?

रिपोर्टों के अनुसार, पिछले कुछ हफ़्तों से सीरिया के उत्तर और पूर्वी इलाक़ों में आईएसआईएस की मौजूदगी बढ़ी है।

सीरियन ऑब्ज़र्वेटरी का कहना है कि साल 2025 की शुरुआत से अब तक 156 हमले आईएसआईएस की स्लीपर सेल्स द्वारा किए जा चुके हैं जिनमें गोलीबारी, बम धमाके और आईईडी विस्फोट शामिल हैं।

इन हमलों में अब तक 66 लोगों की मौत हुई है

45 एसडीएफ सैनिक और उनके सहयोगी,

8 आईएसआईएस के सदस्य,

12 आम नागरिक,

और 1 एसडीएफ से जुड़ा सहयोगी।

विशेषज्ञ मानते हैं कि आईएसआईएस की स्लीपर सेल्स अब भी सक्रिय हैं और उनकी वजह से उत्तर और पूर्वी सीरिया में अस्थिरता और बढ़ सकती है।