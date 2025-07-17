इराक़, शॉपिंग माल में लगी भीषण आग, 50 लोगों की मौत

इराक के अल-कूत शहर में स्थित एक शॉपिंग मॉल में भीषण आग लगने से कम से कम 50 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। रिपोर्ट के अनुसार, यह हादसा एक सुपरमार्केट में हुआ, जहां आग ने इमारत के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। वायरल हो रही तस्वीरों में देखा जा सकता है कि इमारत से भीषण धुआं उठ रहा है और चारों ओर अफरातफरी मची हुई है।

सोशल मीडिया पर इस हादसे से जुड़ा एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पांच मंजिला इमारत आग की लपटों में घिरी नजर आ रही है। दमकलकर्मी आग बुझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आग की तीव्रता के कारण उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।

प्रांत के गवर्नर मोहम्मद अल-मियाही ने सरकारी समाचार एजेंसी INA को बताया कि मृतकों की संख्या लगभग 50 तक पहुंच गई है। आग लगने के कारणों की पुष्टि फिलहाल नहीं हो पाई है। हालांकि गवर्नर के मुताबिक, प्रारंभिक जांच रिपोर्ट 48 घंटों के भीतर जारी की जाएगी।