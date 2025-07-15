ईरान क्षेत्र का अहम देश, हमारे सामरिक और भाईचारे के रिश्ते बहुत गहरे 

इराक़ के प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल-सुदानी ने ईरान को इलाका का महत्वपूर्ण और अहम देश बताते हुए कहा कि ईरान और इराक़ के रिश्ते सामरिक और बहुत गहरे हैं। "क्या गज़्ज़ा, लेबनान, सीरिया और ईरान की घटनाओं के बाद हम इस क्षेत्र में नए संतुलन का सामना है?" इस सवाल के जवाब में, मोहम्मद शिया अल-सुदानी ने कहा कि बिल्कुल, 7 अक्टूबर, 2023 की घटनाओं, लेबनान पर ज़ायोनी आक्रमण, सीरिया में हुए घटनाक्रम, और फिर ज़ायोनी शासन के ईरान पर आक्रमण और युद्ध की शुरुआत के बाद, इस क्षेत्र के भविष्य को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं।

वर्तमान में, हम गज़्ज़ा और लेबनान पर ज़ायोनी आक्रमण को देख रहे हैं, और साथ ही, यह शासन सीरिया पर भी लगातार आक्रमण कर रहा है।

"ज़ायोनी शासन और ईरान के बीच युद्ध शुरू होने के बाद इराक की स्थिति क्या थी?" इस सवाल के जवाब में इराकी प्रधानमंत्री ने कहा "सभी को स्थिति के बिगड़ने, एक व्यापक युद्ध और जवाबी हमलों की आशंका थी, और यही इस क्षेत्र के सभी देशों की धारणा थी, और इराक भी इस क्षेत्र का हिस्सा है।

ईरान के विरुद्ध ज़ायोनी शासन के आक्रमण की शुरुआत के बाद, जिसमें इराकी हवाई क्षेत्र का उल्लंघन भी शामिल था, इस महत्वपूर्ण घटना ने इराक को इस युद्ध में शामिल कर लिया और एक पड़ोसी देश पर हमला, जो संविधान और हमारे राजनीतिक सिद्धांतों के विपरीत है; ऐसे सिद्धांत जिनके आधार पर किसी भी देश को इराकी क्षेत्र के हवाई क्षेत्र का उपयोग अन्य देशों पर हमला करने के लिए मंच के रूप में करने का अधिकार नहीं है।

हमें अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक स्तर पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए मजबूर किया गया और हमने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक शिकायत दर्ज की और इस संबंध में जरूरी संपर्क किए। हमने एक पड़ोसी देश के विरुद्ध आक्रमण की भी निंदा की, एक ऐसे देश पर हमला जो स्वतंत्र और संयुक्त राष्ट्र का सदस्य है।