अरबईन के अवसर पर पाकिस्तानी ज़ाएरीन को ईरान का तोहफा 

14 जुलाई 2025 - 16:31
समाचार कोड: 1707722
इस्लामी गणराज्य ईरान ने अरबईन के अवसर पर पाकिस्तानी ज़ाएरीन को बड़ा तोहफा देते हुए मुफ़्त ज़ियारती वीज़ा जारी करने की घोषणा की है। प्राप्त विवरण के अनुसार, इस्लामाबाद स्थित ईरानी दूतावास और अन्य शहरों में स्थित वाणिज्य दूतावासों ने ऐलान किया है कि 4 अगस्त से 19 अगस्त 2025 तक ज़ाएरीने अरबईन को मुफ़्त ज़ियारती वीज़ा जारी किए जाएँगे।

ईरानी समाचार एजेंसी से बात करते हुए, इस्लामाबाद स्थित ईरानी दूतावास के वाणिज्यदूत, हुसाम ख़ातमी ने कहा कि पाकिस्तान जैसे दोस्त और पड़ोसी देश के साथ भाईचारे के संबंधों को ध्यान में रखते हुए, हमने इस वर्ष भी हज़रत इमाम हुसैन (अ.स.) के ज़ाएरीन के लिए ज़ियारती वीज़ा फ्री करने का निर्णय लिया है।

उन्होंने बताया कि ईरानी वीज़ा प्राप्त करने के लिए कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी, जिनमें शामिल हैं: इराकी वीज़ा, अरबईन से संबंधित ईरानी ज़ियारती वीज़ा की मंजूरी, और भूमि ज़मीनी यात्रा के लिए बसों की व्यवस्था। वीज़ा देने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, केवल एक छोटा सा बीमा शुल्क लिया जाएगा।

