बटला हाउस- खिजराबाद के बाद अब जोगाबाई की बारी; DDA ने दिया नोटिस 

दिल्ली में भाजपा सरकार के आते ही बटला हाउस समेत कई इलाकों में सुनियोजित रूप से बिलडोज़र कार्रवाई जोर पकड़ रही है। खासकर मुस्लिम इलाकों में हालिया दिनों बड़े स्तर पर डीडीए ने नोटिस लगाए हैं, जिसकी वजह से लोगों को अपना घर खोने का डर सता रहा है।

हालिया दिनों बटला हाउस और खिजर बाबा कॉलोनी के बाद डीडीए ने जामिया नगर में एक और जगह नोटिस लगाए हैं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी (DDA) ने दक्षिण पूर्वी दिल्ली के जामिया नगर इलाके में स्थित जोगाबाई इलाके की झुग्गियों को लेकर नोटिस जारी किया है। डीडीए के नोटिस को देखकर स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई और उन्हें एक बार फिर बेघर होने के डर सताने लगा है।