अमेरिका को इस्राईल विरोध स्वीकार नहीं, यूएन अधिकारी पर लगाई पाबंदी

अमेरिका ने इस्राईल की कटु आलोचक संयुक्त राष्ट्र की विशेष मानवाधिकार रिपोर्टर फ्रांसेस्का अल्बानीज़ पर लगातार अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) से अमेरिकी और ज़ायोनी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने से नाराज होकर प्रतिबंध लगा दिया है।

इस संबंध में अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा है कि अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र की विशेष मानवाधिकार रिपोर्टर फ्रांसेस्का अल्बानीज़ पर पाबंदी लगाई है। अमेरिकी नेता ने कहा कि हम फ्रांसेस्का अल्बानीज़ पर प्रतिबंध लगा रही हैं क्योंकि उन्होंने शर्मनाक और अवैध तरीकों से ICC को अमेरिका और ज़ायोनी अधिकारियों, कंपनियों और सीईओज़ के खिलाफ भड़काने का प्रयास किया।”

रुबियो ने ट्वीट किया कि अल्बानेज़ का अमेरिका और इस्राईल के खिलाफ राजनीतिक और आर्थिक युद्ध अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम हमेशा अपने साथियों के आत्मरक्षा के अधिकार के साथ खड़े रहेंगे। रूबियो ने यह भी जोड़ा कि अमेरिका ‘कानूनी युद्ध’ का जवाब देने और अपनी तथा अपने सहयोगियों की संप्रभुता की रक्षा के लिए और भी कदम उठाएगा।

वॉशिंगटन फ्री बीकन नामक न्यूज़ साइट ने पहले रिपोर्ट दी थी कि ट्रम्प सरकार ने यूएन से आधिकारिक तौर पर अल्बानीज़ को पद से हटाने की मांग की थी। इसका कारण बताया गया था – यहूदी-विरोधी घृणा, आतंकवाद का समर्थन और उनके कानूनी अधिकारों पर झूठी जानकारी देना।

फ्रांसेस्का अल्बानीज़ ज़ायोनी प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की कटु आलोचक रही हैं। उन्होंने गज़्ज़ा जनसंहार और फिलिस्तीनी नागरिकों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों पर हो रहे अत्याचार की बार-बार आलोचना की है। उन्होंने नेतन्याहू की तुलना एडॉल्फ हिटलर से भी की।