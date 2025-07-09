अमेरिका किसी भी सूरत में मुस्लिम देशों को एकजुट और शक्तिशाली नाहि देखना चाहता और यह बात ट्रम्प ने एक बार फिर स्पष्ट रूप से कह दी जब कहा कि अगर ईरान भी जौलानी के सीरिया की तरह अमेरिका और इस्राईल की मर्जी के अनुसार चले तो अमेरिका प्रतिबंध हटाने को तैयार है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने लाखों बेगुनाहों के कातिल नेतन्याहू के साथ एक बैठक में कहा कि हमने सीरिया पर से प्रतिबंध हटा लिए हैं क्योंकि हम उन्हें एक मौका देना चाहते हैं। ट्रम्प ने आगे कहा कि अगर ईरान सीरिया की तरह आपकी बात मान ले, तो मैं प्रतिबंध हटा दूँगा! "मैं ईरान पर लगे प्रतिबंधों को सही समय पर हटाना चाहूँगा, उन्हें पुनर्निर्माण का मौका दूँगा, क्योंकि मैं ईरान को शांतिपूर्वक पुनर्निर्माण करते देखना चाहूँगा।