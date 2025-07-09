एप्पल की कमान संभालेंगे भारत के शबीह खान 

गूगल, माइक्रोसॉफ्ट के बाद एक और अमेरिकी कंपनी ने भारतीय को चीफ का पद देते हुए अपने नए चीफ ऑफरेटिंग ऑफिसर बनाया है । इस बार Apple Inc ने अपने नए चीफ ऑफरेटिंग ऑफिसर के पद पर भारतीय मूल के शबीह खान को नियुक्त किया है। शबीह खान जेफ विलियम्स की जगह चीफ ऑफरेटिंग ऑफिसर की भूमिका संभालेंगे।

यूपी के मुरादाबाद में शबीह खान का जन्म हुआ था। स्कूलिंग के समय ही शबीह का परिवार भारत छोड़ सिंगापुर बस गया। शबीह खान ने इकोनॉमिक्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है। इसके अलावा न्यूयॉर्क से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री हासिल की है।

साल 1995 में एप्पल के साथ जुड़े शबीह ने कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम किया है। एप्लिकेशन डेवलपमेंट इंजीनियर जैसी अहम जिम्मेदारी शबीह खान ने बखूबी संभाली। इसी काबिलियत को देखते हुए एप्पल ने साल 2019 में उन्हें सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ऑपरेशंस का पद दिया। बताया जाता है कि कोरोना काल में शबीह ने कई बड़ी साझेदारियों के जरिए कंपनी की सप्लाई चेन को टूटने नहीं दिया।