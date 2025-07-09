इराक़, कुर्दिस्तान क्षेत्र में कबीलों और पेशमर्गा बलों के बीच खूनी संघर्ष

इराक़ के कुर्दिस्तान प्रांत में स्थानीय कबीले और कुर्द बलों के बीच खूनी संघर्ष जारी है। अर्बील में एक कबीले और पेशमर्गा बलों के बीच सशस्त्र संघर्ष में कई लोग मारे गए और घायल हुए। एक स्थानीय सूत्र ने आधिकारिक इराकी समाचार एजेंसी (INA) को बताया कि अर्बील प्रांत के खबात इलाके में हरकिये कबीले और सुरक्षा बलों के बीच सशस्त्र संघर्ष हुआ, जिसके परिणामस्वरूप कई लोग मारे गए, घायल हुए और कई सुरक्षा वाहन जल गए। हरकिये कबीले के प्रमुख ने प्रांत के अन्य कबीलों से अपने साथ खड़े होने का आह्वान किया है।"

इराकी कुर्द मीडिया आउटलेट्स ने इराकी मीडिया कार्यकर्ता अहमद के हवाले से बताया कि हरकिये समूह की सदस्य सुजान मारवा खलीफ, मसऊद बारेज़ानी की कमान वाली सेना के साथ संघर्ष में मारी गई।

इन मीडिया संस्थानों ने सुलेमानिया प्रांत के कलादज़ी क्षेत्र में इराकी कुर्द अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शनों की भी खबरें दीं, साथ ही अर्बील में "आज़ाद कुर्द कबीलों" और पेशमर्गा बलों के बीच खूनी संघर्ष की भी खबरें आईं।