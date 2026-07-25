जो केंट: हमने साबित किया कि केवल परमाणु हथियार ही अमेरिकी हमले को रोकते हैं

समाचार एजेंसी अबना की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक केंद्र के पूर्व निदेशक जो केंट ने ईरान के प्रति वाशिंगटन की नीतियों की आलोचना करते हुए सोशल नेटवर्क X पर एक संदेश प्रकाशित किया और जोर देकर कहा: यदि हमारा लक्ष्य अप्रसार होता, तो हमने मूर्खतापूर्ण तरीके से उस तक पहुँचने के अपने प्रयासों को नष्ट कर दिया होता।

अमेरिकी आक्रामकता और शहीद नेता की हत्या का हवाला देते हुए उन्होंने जोर देकर कहा: अयातुल्लाह को मारकर (और शहीद करके) और ईरान पर हमला करके, हमने दिखाया कि उनकी रणनीति – परमाणु हथियार विकसित न करना और यूरेनियम संवर्धन क्षमता बनाए रखना – संयुक्त राज्य अमेरिका की आक्रामकता को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है।

केंट ने कहा: अब, यदि आप ईरान का नाम उत्तर कोरिया से बदल दें, तो हमने दुनिया को साबित कर दिया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के हमले को रोकने वाली एकमात्र चीज परमाणु हथियार हैं।