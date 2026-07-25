सऊदी अरब और इस्राईल एक जैसे, बड़ी रणनीतिक गलती कर बैठा रियाज़ 

यमन : सऊदी अरब की ओर से यमन के खिलाफ एक बार फिर सैन्य अभियान शुरू करने पर प्रतिक्रिया देते हुए यमन के वार्ता दल के प्रमुख ने सऊदी अरब को चेतावनी देते हुए कहा कि उसकी नीतियां इस्राईल जैसी ही हैं।

अल-मयादीन ने अपने सूत्रों के हवाले से लिखा कि सनआ वार्ता दल के प्रमुख मोहम्मद अब्दुल सलाम ने कहा कि सनआ हवाई अड्डे पर हमला यह याद दिलाता है कि सऊदी अरब अब भी इस हवाई अड्डे को बंद रखना चाहता है। वहीं रियाज़ अपने बयान में कहता है कि उसका उद्देश्य यमन की संप्रभुता की रक्षा करना है।

उन्होंने कहा कि झूठ बोलना, दुश्मनी रखना और हमला करना जैसी हरकतों में सऊदी अरब का व्यवहार इस्राईल जैसा है। संयुक्त राष्ट्र के उन बयानों के पीछे छिपना, जो उनके अनुसार सऊदी अरब के साथ तेल संबंधों के कारण जारी किए जाते हैं, यमन पर लगाए गए अन्यायपूर्ण प्रतिबंध और नाकेबंदी की सच्चाई को नहीं छिपा सकता। उन्होंने आरोप लगाया कि इस नाकेबंदी के पीछे सऊदी अरब है, जिसने यमन के खिलाफ आठ साल तक युद्ध छेड़ा और अंत में असफल रहा, और अब उसकी भरपाई करना चाहता है।

अब्दुल सलाम ने कहा कि इस समय सऊदी अरब को यह समझना चाहिए कि उसने गलत आकलन करके खुद को यमन का खुला दुश्मन बना लिया है। यदि वह अपनी जिद और वास्तविकता को स्वीकार करने से इनकार करता रहा, तो इसका गंभीर असर उसकी सुरक्षा और अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि समुद्री नाकेबंदी, "नाकेबंदी के जवाब में नाकेबंदी" की लड़ाई का पहला कदम है और यमन की जनता अपने अधिकार लेकर रहेगी।