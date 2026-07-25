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याह्या सारी: हमने 2 करारी कार्रवाइयाँ कीं; घेराबंदी जारी है

25 जुलाई 2026 - 17:48
समाचार कोड: 1844926
स्रोत: ABNA
याह्या सारी: हमने 2 करारी कार्रवाइयाँ कीं; घेराबंदी जारी है

यमन के सशस्त्र बलों के प्रवक्ता ने सऊदी दुश्मन के खिलाफ दो करारी ड्रोन और मिसाइल कार्रवाइयों का वर्णन करते हुए घोषणा की: आने वाले घंटों और दिनों में, «घेराबंदी के खिलाफ घेराबंदी» के समीकरण के तहत, हम संकोच नहीं करेंगे।

समाचार एजेंसी अबना ने अल-मसीरा के हवाले से बताया कि यमन के सशस्त्र बलों के प्रवक्ता याह्या सारी ने कहा: हमारे लोगों के खिलाफ एक नए आक्रामक कृत्य और यमन की संप्रभुता के उल्लंघन में, सऊदी दुश्मन ने कल रात होदेइदा शहर और बंदरगाह तथा कमरान द्वीप पर एक आपराधिक हमला किया, जिससे भौतिक और नैतिक क्षति हुई।

उन्होंने कहा: हमारी वायु रक्षा ने हमारे हवाई क्षेत्र के उल्लंघन के बाद, दुश्मन के विमानों के एक समूह के साथ मुठभेड़ की और उन्हें हमारे लोगों के खिलाफ और अपराध करने से रोका।

याह्या सारी ने जोर देकर कहा: हमने दो महत्वपूर्ण सैन्य कार्रवाइयाँ कीं, जिनमें पहली कार्रवाई के दौरान जिज़ान में «अरामको» कंपनी की सुविधाओं को दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोनों से निशाना बनाया गया। दूसरी कार्रवाई के दौरान यनबू में «अरामको» से संबद्ध संवेदनशील ठिकानों को कई मिसाइलों और ड्रोनों से निशाना बनाया गया। दोनों कार्रवाइयाँ सफल रहीं और दुश्मन को सटीक और सीधे वार किए गए।

यमन के सशस्त्र बलों के प्रवक्ता ने कहा: तनाव की निरंतर वृद्धि सऊदी दुश्मन के हमारे लोगों की घेराबंदी जारी रखने और हमारे देश की संप्रभुता के उल्लंघन के आग्रह की सीमा को दर्शाती है, और यह अस्वीकार्य है, और हमारे स्वतंत्र, आस्तिक और संघर्षशील लोग इसका मजबूती और करारी तरीके से सामना करेंगे।

उन्होंने कहा: हम अपने देश और अपने लोगों की गौरवपूर्ण और जिम्मेदाराना रक्षा में अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, और आपराधिक दुश्मन को हमसे प्रतिरोध और मुकाबले के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा।

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