ख़ातिम मुख्यालय की चेतावनी: तेल की एक बूँद भी निर्यात नहीं की जाएगी

समाचार एजेंसी अबना के अनुसार, ख़ातिम अल-अम्बिया के केंद्रीय मुख्यालय ने चेतावनी दी: यदि अमेरिकी धमकियाँ साकार हुईं, तो ईरान की इस्लामी गणराज्य की सशस्त्र सेनाएँ तेल की एक बूँद का भी निर्यात नहीं होने देंगी, और क्षेत्र के तेल, गैस, बिजली और आर्थिक बुनियादी ढाँचे को निशाना बनाया जाएगा।

संदेश का पूरा पाठ इस प्रकार है:

अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक बार फिर ईरान को देश के बुनियादी ढाँचे को निशाना बनाने की धमकी दी है।

कल रात की चेतावनी के बाद यह घोषणा की जाती है कि होर्मुज़ जलडमरूमध्य अभी भी बंद है, और यदि कोई जहाज उस जलडमरूमध्य से गुज़रना चाहता है, तो उसे केवल निर्धारित मार्ग और पहले से घोषित प्रक्रियाओं के अनुसार ही गुज़रना होगा।

यदि अमेरिकी धमकियाँ अमल में आईं, तो ईरान की इस्लामी गणराज्य की सशस्त्र सेनाएँ तेल की एक बूँद के निर्यात की भी अनुमति नहीं देंगी, और क्षेत्र के तेल, गैस, बिजली और आर्थिक बुनियादी ढाँचे को निशाना बनाया जाएगा।

अमेरिका की बार-बार की धमकियों का कोई परिणाम क्षेत्र में और यहाँ तक कि उससे परे भी युद्ध के विस्तार के अलावा और कुछ नहीं होगा।