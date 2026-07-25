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ओमान की खाड़ी में एक टैंकर और सैन्य बलों के साथ घटना घटित होना

25 जुलाई 2026 - 17:48
समाचार कोड: 1844925
स्रोत: ABNA
ओमान की खाड़ी में एक टैंकर और सैन्य बलों के साथ घटना घटित होना

ब्रिटिश समुद्री व्यापार संचालन निकाय ने ओमान की खाड़ी में एक घटना की सूचना दी।

समाचार एजेंसी अबना ने अल जज़ीरा के हवाले से बताया कि ब्रिटिश समुद्री व्यापार संचालन निकाय ने घोषणा की कि ओमान की खाड़ी में एक टैंकर और सैन्य बलों से संबंधित घटना की रिपोर्ट दर्ज की गई है।

इस रिपोर्ट के अनुसार, उक्त घटना पिछले शुक्रवार को ओमान की खाड़ी में घटित हुई।

गौरतलब है कि ईरान के खिलाफ अमेरिकी आक्रमण क्षेत्र में असुरक्षा और अस्थिरता का कारण बन रहे हैं। साथ ही, होर्मुज़ जलडमरूमध्य में जहाजों की आवाजाही बाधित हुई है, और इस्लामी गणराज्य ईरान ने कई बार जोर दिया है कि जहाजों को इस जलडमरूमध्य में निर्धारित मार्ग से गुजरना चाहिए।

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